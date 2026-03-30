Politika faizinde savaş etkisi: 'Güvercin' beklentiler, yerini 'şahin' öngörülere bıraktı

Orta Doğu'da devam eden çatışmaların gölgesinde merkez bankaları artan enerji maliyetleri kaynaklı enflasyonist endişelerle nisan ayına hazırlanıyor. Savaşın seyrine ilişkin tarafların çelişkili mesajları, risk algısını körüklerken küresel çapta enflasyon endişelerini de güçlendirdi.

"Güvercin" beklentiler, yerini "şahin" öngörülere bıraktı

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda önemli merkez bankalarının faiz patikalarına dair son bir aydaki belirgin değişimler göze çarptı. Söz konusu bankalara yönelik daha önceki "güvercin" beklentiler, yerini "şahin" öngörülere bıraktı.

Bu gelişmelerin gölgesinde nisan ayında merkez bankalarını yoğun bir takvim bekliyor. Gelecek ay ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BoE), Japonya Merkez Bankası (BoJ), Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ), Güney Kore Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) olmak üzere birçok merkez bankasının para politikası kararları takip edilecek.

Fed'e yönelik beklentilerde gözler Orta Doğu'ya çevrildi

Son gelişmeler Fed'e yönelik bu yılki faiz indirim beklentilerini de öteledi. Fed'in 29 Nisan'da açıklanacak kararında pas geçmesi beklenirken Fed Başkanı Jerome Powell son para politikası kararında, gelişmelerin ABD ekonomisine etkilerinin belirsiz olduğunu belirtmişti. Para piyasalarında nisanda bankanın politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Kanada Merkez Bankasının da politika faizini yüzde 2,25 seviyesinde sabit tutacağı tahmin ediliyor.

Avrupa'da da ECB'nin 30 Mart'taki para politikası toplantısında 3 temel politika faizinde 25 baz puan artırıma gidilmesi beklentileri öne çıkıyor. Para piyasalarında ECB'nin 3 temel politika faizini 25 baz puan artırması yüzde 65 ihtimalle fiyatlanırken yıl boyunca bankanın 25'er baz puanlık 3 faiz artırımı yapabileceği tahminleri öne çıkıyor.

İngiltere'de BoE'nin "şahin" adımlar atabileceği beklentisi fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. BoE'nin 30 Nisan'da açıklanacak para politikası kararlarında temel politika faizini yüzde 55 ihtimalle artırabileceği fiyatlanıyor.

BoJ'dan yılın ilk faiz artırımı gelebilir

Asya tarafında ise para piyasalarında Japonya'da BoJ'un 28 Nisan'da yapacağı toplantıda politika faizini 25 baz puan artırması yüzde 69 ihtimalle fiyatlanırken söz konusu artırımın gerçekleşmesi halinde banka yılın ilk sıkılaşma adımını atmış olacak. Bankaya yönelik yıl boyunca 25'er baz puanlık iki faiz artırımı yapılacağı tahminleri öne çıkarken Orta Doğu'daki gerilimin etkilerine yönelik ekonomi yetkililerinin mesajları yakından takip ediliyor.

Güney Kore Merkez Bankasının politika faizini yüzde 2,5 seviyesinde sabit tutacağına yönelik görüşler ağırlık kazanırken Yeni Zelanda'da da RBNZ'nin faiz kararı da yatırımcıların odağında bulunuyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın 8 Nisan'da açıklanacak kararında politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Gözler TCMB'nin faiz kararında

Yurt içindeyse TCMB'nin para politikası kararı yatırımcıların odağında bulunuyor. TCMB'nin yılın üçüncü para politikası kararı 22 Nisan'da açıklanacak.

TCMB, son kararında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmuştu. Politika metninde ise jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkilerinin yakından takip edildiği belirtilmişti.

Analistler, gelecek ay açıklanacak faiz kararı ve politika metninden alınacak sinyallerin, yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirterek, açıklanacak mart ayı enflasyon verilerinin ekonomi çevrelerinin odağında olduğunu söyledi.

S&P Global "Gelişmekte Olan Piyasaların Ekonomik Görünümü 2. Çeyrek 2026" raporundapolitika faizinin 2026 sonunda yüzde 32,5, 2027’de yüzde 25,0, 2028’de yüzde 12,5 ve 2029’da yüzde 12,5 gerçekleşeceğini öngörmüştü.