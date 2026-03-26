S&P'den Türkiye enflasyon tahminine revizyon: Faiz beklentisi de değişti

S&P Global "Gelişmekte Olan Piyasaların Ekonomik Görünümü 2. Çeyrek 2026" raporunda Türkiye'ye ilişkin analizlerini paylaştı. Enflasyon risklerinin yeniden ortaya çıktığına işaret eden kurum, Türkiye'nin 2026 yılı ortalama enflasyon tahminini yüzde 23,4'ten yüzde 28,9'a yükseltti.

Enflasyon öngörüsü

Türkiye’de enflasyon, faiz ve döviz kuru göstergelerinde önümüzdeki dört yıla ilişkin kademeli bir normalleşme öngören S&P, tüketici enflasyonunun 2027’de yüzde 18,4, 2028’de yüzde 13,7 ve 2029’da yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşeceğini değerlendirdi.

2026 için yüzde 3,4 büyüme beklentisi

Yüksek enflasyona ve daha kısıtlayıcı bir para politikası duruşuna rağmen, tarımda beklenen toparlanma, altın fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan olumlu hanehalkı serveti etkisi ve kredi büyümesindeki ivme sayesinde bu yıl Türkiye ekonomisinde büyümenin dirençli kalacağini öngören S&P Global, 2025'teki yüzde 3,6'lık büyüme oranına kıyasla, 2026'da büyümenin yüzde 3,4 olacağını tahmin etti.

Politika faizi tahminleri

Politika faizinde ise aynı dönemde düşüşün devamı bekleniyor. Buna göre politika faizi 2026 sonunda yüzde 32,5, 2027’de yüzde 25,0, 2028’de yüzde 12,5 ve 2029’da yüzde 12,5 seviyesinde öngörülüyor.

İşsizlik oranının 2026’da yüzde 8,6, 2027’de yüzde 8,4, 2028’de yüzde 8,2 ve 2029’da yüzde 8,0 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Ortalama dolar/TL kurunun 2026’da 46,63, 2027’de 52,19, 2028’de 54,13 ve 2029’da 55,88 seviyesine çıkması beklenirken, yıl sonu kur tahminleri sırasıyla 48,50, 53,00, 55,00 ve 57,00 olarak öngörülüyor.