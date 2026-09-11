Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD-İran gerilimi tırmanırken Brent petrol de hızla yükseliyor. Bugün düşüş yaşansa da Brent 105 dolar seviyelerinde... Araç sahipleri akaryakıttaki son durumu öğrenmeye çalışıyor. Art arda gelen soru "Mazota zam geldi mi, zam var mı? Benzin fiyatları bu gece artacak mı" oluyor.

Benzin ve mazota zam geldi mi?

Sektör kaynaklarından henüz mazot ve benzine zam geleceği yönünde bir bilgi geçilmedi. Beklentiler son artış ile birlikte bu gece akaryakıta zam geleceği yönünde...

11 Eylül 2026 akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 77.01 TL

Motorin: 88.89 TL

LPG: 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 76. 87 TL

Motorin: 88.84 TL

LPG: 34.39 TL

Ankara:

Benzin: 77.89 TL

Motorin: 90.11 TL

LPG: 35.09 TL

İzmir:

Benzin: 78.26 TL

Motorin: 90.38 TL

LPG: 34.99 TL