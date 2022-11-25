MB: Dolarizasyon yüzde 54.9’a geriledi

Hanehalkı borçluluğu hakkında yapılan değerlendirmede, şöyle denildi: “Türkiye’de emsal ülkelere göre oldukça düşük olan hanehalkı borçluluğu, son 10 çeyrek boyunca kesintisiz azalmaya devam etmektedir. Hanehalkı varlıklarında liralaşmanın kuvvetlenmesi öngörülmektedir.”

Raporda hanehalkı TL mevduat bakiyesi belirgin şekilde artmaya devam etiği vurgulanırken “Hanehalkının, tasarruflarını yabancı para (YP) mevduatından Kur Korumalı Mevduat’a (KKM) yöneltmelerinin bu gelişmede önemli rol oynadığı, enflasyon beklentilerinde sağlanacak iyileşme ile portföy tercihlerinin TL mevduat yönünde güçlenerek devam etmesi ve hanehalkı varlıklarında liralaşmanın kuvvetlenmesi öngörülmektedir” değerlendirmesi yapıldı.