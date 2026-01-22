McDonald’s'ın popüler ürününün fiyatına sosyal medyada tepki yağdı

İngiltere’de McDonald’s kahvaltı menüsünün sevilen patates ürünü hash brown, bu kez lezzetiyle değil fiyatıyla gündeme geldi. Bazı restoranlarda ürünün tek adet fiyatının 1,99 sterline yükselmesi, müşteriler arasında “abartı” yorumlarına yol açtı.

Öfkeli müşteriler, X (Twitter) üzerinden paylaşım yaparak fiyat artışını akılalmaz olarak nitelendirdi.

Ucuz kahvaltı algısı zedelendi

Tepkilerin önemli bir kısmı, McDonald’s’ın geçmişte “uygun fiyatlı kahvaltı” sunmasıyla ilgili algının bozulduğunu savunan yorumlardan oluştu. Bazı müşteriler, artık ödenen ücretin alınan ürünle orantılı olmadığını dile getirdi.

McDonald’s: Fiyatlar şubelere göre değişiyor

McDonald’s sözcüsü, restoranların büyük bir bölümünün franchise sistemiyle işletildiğini ve fiyatların işletmeciler tarafından belirlendiğini belirtti. Buna göre her şubede rakamlar değişebilirken, şirket “kaliteli deneyim ve iyi fiyat” anlayışını koruduklarını savundu.

Hash brown nedir?

Dışı çıtır, içi yumuşak patates olan hash brown, tavada ya da fritözde kızartılan bir kahvaltılık ürün.