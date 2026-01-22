Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor! İlk kez 200 milyar doları aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre TCMB'nin toplam rezervleri, 16 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 102 milyon dolar yükselişle 205,2 milyar dolara yükseldi. Önceki hafta rezervler 196,1 milyar dolar seviyesindeydi.

TCMB'nin net uluslararası rezervleri ise aynı hafta itibarıyla 82,9 milyar dolardan 91 milyar dolara yükseldi.

Swap hariç net rezervler ise 70,1 milyar dolardan 78,8 milyar dolara yükseldi.