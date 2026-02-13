Medya tarihine geçecek satın alma hamlesine devlet freni

İngiliz medyasında dengeleri değiştirebilecek kritik bir satın alma girişimi devlet engeline takıldı.

Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Lisa Nandy, Daily Mail’in sahibi Daily Mail and General Trust’ın (DMGT), Telegraph gazetesini satın alma planına kamu yararı ve rekabet gerekçesiyle resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bu gelişme, ülkenin en büyük medya birleşmelerinden biri olabilecek anlaşmanın geleceğini belirsizliğe sürükledi.

Hükümetten "çeşitlilik" uyarısı

Lisa Nandy, anlaşmanın özellikle medya çeşitliliği üzerinde yaratabileceği etkiler konusunda ciddi endişeler bulunduğunu vurguladı.

Nandy yaptığı açıklamada, satın almanın; İngiltere’de farklı medya sahipliği yapısını azaltabileceğini, haberlerde görüş çeşitliliğini sınırlayabileceğini, rekabet ortamını zayıflatabileceğini belirtti.

Bu nedenle hükümet, anlaşmayı kamu yararı kapsamında resmen incelemeye aldı.

CMA ve Ofcom devrede

Anlaşma kapsamında rekabet kurumu CMA ile medya düzenleyicisi Ofcom soruşturma yürütecek.

CMA, satın almanın rekabet üzerindeki etkilerini inceleyerek hükümete rapor sunacak.

Ofcom ise anlaşmanın medya çoğulculuğu ve kamu yararı açısından etkilerini değerlendirecek.

Medya imparatorluğunu büyütmek istiyor

Satın alma gerçekleşirse Telegraph, Daily Mail and General Trust’ın mevcut medya portföyüne katılacak.

DMGT’nin sahip olduğu önemli medya kuruluşları arasında; Daily Mail, Metro, The i Paper, New Scientist bulunuyor.

Telegraph’ın eklenmesi, DMGT’yi İngiltere’nin en güçlü medya gruplarından biri haline getirebilir.

3 yıldır süren sahiplik savaşı

Telegraph gazetesi yaklaşık 3 yıldır el değiştirme süreci yaşıyor. Gazete, önceki sahipleri Barclay kardeşlerin borç sorunları nedeniyle satışa çıkarılmıştı.

Bu süreçte Abu Dabi destekli yatırım grubu gazeteyi satın almak istedi. Ancak İngiltere hükümeti yabancı sahiplik endişesi nedeniyle bu anlaşmayı engelledi. RedBird IMI adlı yatırım konsorsiyumu 2023’te satın alma anlaşması yaptı

Daha sonra Daily Mail’in sahibi DMGT devreye girerek satın alma anlaşması yaptı. Kasım ayında DMGT, Telegraph’ı RedBird IMI’den satın almak için anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Şirket daha sonra satın alma için gerekli finansmanı sağladığını da açıkladı. Ancak hükümetin başlattığı soruşturma, bu dev anlaşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini belirsiz hale getirdi.