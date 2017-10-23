'Mega projelerde sorun finansman'

23 Ekim 2017

Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği (EIC) toplantısı 12-13 Ekim 2017 tarihlerinde Paris'te düzenledi. EIC ve Fransa İnşaat Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği organizasyona Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Başkanı Serdar Urfalılar katıldı. Urfalılar, toplantıda projelerdeki en büyük sıkıntı olarak fonlama konusunun ele alındığını söyledi.

70 trilyon dolarlık yatırım ihtiyacı

Paris'te gerçekleşen toplantının ana teması, altyapı yatırımlarının fonlamasında yaşanan sorunlar ve ihtiyaçlar oldu. OECD tahminlerine göre 2030 yılına kadar küresel altyapı yatırım ihtiyacının en az 70 trilyon dolar olması öngörülüyor. Sadece Asya ülkelerinde söz konusu ihtiyaç 8 trilyon dolar olarak hesaplanıyor. Gelişmiş ülkelerde sürdürebilir kalınma için 1,5 trilyon dolar altyapı yatırımı gerçekleşmesi gerekiyor.

Avrupalı müteahhitler toplantıda, herhangi bir otoritenin proje açıklamak istemediğine dikkati çekti. Uzun Vade Altyapı Yatırımları Birliği Temsilcisi Eugene Zhuchenko, Fransa'da politikacıların kendilerince projeleri sunduklarını, projelerin fonlanması ve bütçelenmesi için detaylı bilgi edinmediklerini bu yüzden de mega projelerin sonradan fonlanmasında sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Türkiye'de durum

Toplantıda Türkiye ile ilgili şu bilgiler aktarıldı: "Kentsel dönüşüm projeleri, nükleer santrallerin kurulması, hızlı demir yolu sisteminin kurulması ve daha da artırılması, hastaneler, eğitim kampüslerinin kurulması gibi bir çok mega proje bulunuyor. Konu mega proje olunca akla ilk gelen finansman oluyor. Daha önce dünyadaki büyük projelere bakıldığında Türkiye'de de olduğu gibi en büyük finansörler devletlerdi. Ancak günümüzde bu projelerden alınması gereken geri dönüşüm istenildiği kadar hızlı olmadığından alternatif finansör çözümlerine gidildi"

Bu arada Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği (EIC) Ekim 2018'de İstanbul'da toplanacak.