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Mehmet Şimşek'ten 'döviz pozisyonunda iyileşme' mesajı: Rezervlerde olumlu seyir devam edecek

TCMB'nin döviz pozisyonunun giderek iyileştiğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ekonomik programdaki son gelişmelere ve göstergelere yönelik değerlendirmeler bulundu.

"Net rezervler swap hariç yükseldi"

TCMB'nin döviz pozisyonunun giderek iyileştiğini söyleyen Şimşek, swap hariç net rezervlerin nisan başından bu yana 26,7 milyar dolar arttığını belirtti.

"Olumlu seyir devam edecek"

Uygulanan ekonomik programın çalıştığını, dolasıyla cari açıkta düşüş ve makro finansal istirarda güçlenme ve güvenin arttığını belirten Şimşek "Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek" ifadelerini kullandı.

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