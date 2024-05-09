Kredi kartı faizleri artacak mı, taksite bir kısıtlama gelir mi? TCMB Başkanı Karahan açıkladı

Türkiye’de 38 milyonu aşkın bireysel kredi kartı kullanıcısı bulunurken, enflasyonla mücadele kapsamında iç talebi dengelemek adına bazı tedbirler hayata geçirildi, geçiriliyor.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutarken, parasal sıkılaştırmayı artırmak için Mart ayında bir karar almıştı.

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre kredi kartı nakit avans çekimlerinde faiz oranı yüzde 4,42’den yüzde 5’e yükseltilmişti, kredili mevduat hesabı faizi de yüzde 5 olmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan 2024 yılının ikinci enflasyon raporu sunumunda kredi kartlarına ilişkin bir soruya yanıt verdi.

Başkan Karahan, “Kredi kartı konusunda sadece azami faizi düzenleme konusu bizim yetkimizde. Yakında bir ayarlama yaptık; veriler bunun harcamaları epey makulleştirdiğini gösteriyor, şu aşamada ek bir önleme ihtiyaç duyulacağını düşünmüyorum” ifadesini kullandı.