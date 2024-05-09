TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay 'endişe sektörü' dedi, net konuştu: Üst bandı kesinlikle aşmayız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın 2024 yılının ikinci enflasyon raporunu açıkladığı toplantıya, TCMB Başkan Yardımcıları Hatice Karahan ve Cevdet Akçay da katıldı. Toplantıda söz alan TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay da değerlendirmede bulundu.

TCMB Başkan Yardımcısı Dr. Cevdet Akçay, enflasyonun yüzde 42 olarak belirlenen üst bandına ilişkin yorumları şöyle:

* Talebin nasıl daralmaya başlayacağı konusunda Mart ayında yaptığımız sıkılaştırmanın etkisini çok çabuk görmeye başladık. Enflasyon tahinini 38'e çektik ama bandın üst tarafını (yüzde 42) kesinlikle aşacağımız kanaatinde değiliz. Endişe sektöründeyiz. İşimiz endişe etmek.

* Verdiğimiz bant ile ilgili sıkıntımız yok. Sert inişin zorunlu olduğu bir durum vardı: Aktarım mekanizmasının zayıflığı... Bizim uzun zamandır yapmaya çalıştığımız aslında bu mekanizmayı güçlendirmek. Mart'tan itibaren bu mekanizmayı ciddi anlamda güçlendirdik.