Mehmet Şimşek'ten iş gücü verilerinde OVP hedefleriyle uyumluluk mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, işgücü göstergelerinin Orta Vadeli Program (OVP) hedefleriyle uyumlu olduğunu vurguladı.

2024 yılının ilk yedi ayında ekonomide dengelenmenin sürdüğünü belirten Şimşek, istihdamın yaklaşık 600 bin kişi arttığını ve temmuz ayında işsizlik oranının yüzde 8,8 seviyesine gerilediğini açıkladı.

TÜİK işgücü verilerine göre işsizlik oranı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz 2024 işgücü verilerine göre, işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puanlık azalışla yüzde 8,8'e düştü. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 7, kadınlarda ise yüzde 12,4 olarak kaydedildi. Genç nüfusta ise işsizlik oranı yüzde 16,6 seviyesine geriledi. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 26,5 olarak belirlendi.

Sanayi üretimi ve ihracat iklimi

Bakan Şimşek, sanayi sektöründeki büyümenin ılımlı seyrettiğini, ilk yedi ayda sanayi üretiminin yıllık yüzde 1,2 arttığını kaydetti. İhracat İklim Endeksi'ne göre dış talep koşullarında iyileşme devam ettiğini vurgulayan Şimşek, önümüzdeki dönemde ana ticaret ortaklarındaki talep artışının Türkiye'nin üretim ve ihracatını daha da destekleyici olacağını belirtti.

Kalıcı rekabet gücü için yapısal reformlar

Mehmet Şimşek, Türkiye’nin dış talep koşullarındaki iyileşmeden azami fayda sağlayabilmesi için verimlilik odaklı üretim ve sanayide dönüşümün önemini vurguladı. Şimşek, bu kapsamda iş ve yatırım ortamını iyileştiren, ikiz dönüşümü (yeşil ve dijital) sağlayan yapısal reformlarla ekonomik büyümeyi destekleyeceklerini belirtti.