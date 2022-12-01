"Memleketimizin öncelikli meselesi eğitim"

Anadolu Ajansı'nın katılımcısı olduğu, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Avrupa Eğitim Vakfı iş birliğiyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen OECD Mesleki Eğitim Zirvesi ,Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve OECD İstanbul Merkezi Direktörü Achraf Ouali ve davetlilerin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

Zirvenin, açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu eğitim önemine vurgu yaparak, "Türk iş dünyasının çatı kuruluşu TOBB olarak, memleketin öncelikli meselesinin eğitim olduğuna inandık. Bu vizyonla hareket ettik ve en önemli yatırım alanı olarak ülkemize yeni okullar kazandırmaya ihtiyaç duyulduğunu gördük.TOBB olarak bugüne kadar ülkemize 153 eğitim tesisi kazandırdık." dedi.

153 eğitim tesisiyle yeterli kalmadıklarını ve şubat ayında Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladıklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti:

"Şubat ayında bakanımız ile imzaladığımız protokol ile 154 ilçede 154 yeni okul için harekete geçtik. Bununla da yetinmedik. Her sene, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize destek olduk. 2002 yılından bu yana, 81 ilde, 200 bin öğrenci kardeşimize, odalarımız ve borsalarımız aracılığıyla eğitim yardımında bulunduk. Bulunmaya da devam ediyoruz. Pandemi döneminde, uzaktan eğitimde fırsat eşitliği sağlamak üzere odalarımızın ve borsalarımızın da desteğiyle 30 bin tablet bilgisayar dağıttık.

Yükseköğretimde de aynı sorumluluk bilinciyle hareket ettik ve elimizi taşın altına koyduk. Ülkemizi ve iş dünyamızı geleceğe taşımak üzere 2003 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’ni kurduk. Üniversitemiz yılda 3 dönem eğitim 2 yabancı dil zorunluluğu ve ortak eğitim sistemiyle farkını ortaya koydu. Böylelikle, genç yaşına rağmen, bugün ülkemizin lider üniversiteleri arasında yerini aldı. Üniversite adayları tarafından en çok tercih edilen üniversitelerden biri oldu."

Hisarcıklıoğlu, mesleki eğitim merkezlerinin önemine dikkati çekerek, "Mesleki eğitim merkezlerini, kısa ismiyle NEET olarak tanımlanan, 'Ne Eğitimde Ne İstihdamda' yer almayan gençlerimiz için bir fırsat olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısının ciddi oranda arttığına vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, " Öğrenci sayısı, 1 milyonun üzerine çıktı. Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencileri için verilen devlet desteği artırıldı ve iş verenlerin üzerindeki yükler kaldırıldı. Devletimiz, mesleki eğitim merkezlerindeki her bir öğrenci için asgari ücretin 3'te 1'i oranında destek veriyor, son sınıfta bu destek asgari ücretin yarısına yükseliyor.

Artık özel sektör olarak bizler de mesleki eğitim merkezlerinden daha çok istifade ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve TOBB olarak hem mesleki eğitim kalitesinin gelişmesi için hem de öğrencilerin mesleki eğitimi tercih etmeleri için çalışıyoruz.Çünkü biz inanıyoruz ki; beşeri sermaye, özel sektörün rekabet gücünün çıpasıdır." yorumunda bulundu.

"Ülkemizin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, özel sektörün de her geçen gün yeni teknolojilere çok daha hızlı uyum sağladığına vurgu yaparak şunlara dikkati çekti:

"Diğer taraftan mesleki eğitim ve özel sektör birbirine doğrudan bağlı iki kavram. Özel sektör olmadan mesleki eğitim, mesleki eğitim olmadan özel sektör olmaz. Hem bu yeni teknolojileri takip edebilmek hem de iş dünyasına nitelikli iş gücü kazandırabilmek amacıyla bu iki kavram arasında çok güçlü iletişim ve koordinasyon kurmalıyız.

Bunun yolu da ulusal eğitimin düzenleyici kuruluşu olan MEB ile Türk İş Dünyasının çatı kuruluşu TOBB'un iş birliğinden ve yerelde de İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile TOBB'a bağlı oda-borsalarımızın yakın çalışmasından geçiyor."

TOBB olarak mesleki eğitim konusunda var güçleriyle çalıştıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Milli Eğitim Bakanlığımızın desteklerini de hep takdirle karşılıyoruz. Türkiye'nin mesleki eğitimdeki bu atılımı ve hayata geçirdiği reformlarla diğer ülkeler açısından da örnek alınacak konuma gelmesinden memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, mesleki eğitime yapılan yatırımda zarar edilmeyeceğine vurgu yaparak, "TOBB olarak eğitime yapılan yatırımdan asla zarar edilmeyeceğinin bilinciyle çalışıyoruz. Mesleki eğitime yatırım yaparak gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Türkiye'nin girişimci gücü olarak, ülkemizin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Uluslararası krizler bölgesel iş birliklerinin önemini ortaya çıkardı"

OECD İstanbul Merkezi Direktörü Achraf Ouali ise İstanbul'un küresel bir yatırım, ticaret ve gelişim merkezi olduğuna dikkati çekti.

Ouali, Kovid-19 ve Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaş gibi küresel krizlerin, bölgesel iş birliğinin önemini ortaya koyduğunu ifade ederek ülkelerin küresel level de daha iyi iş birliği yapması gerektiğini ifade etti.

Ülkelerin daha iyi, sağlam ve kurumsal kapasitelere sahip olması için düzenleyici reformlara katılmaları gerektiğine vurgu yapan Ouali, "Bu aynı zamanda daha fazla ve güvenli işler yaratmak, okuldan işe geçişi kolaylaştırmak, eşitsizlikleri azaltmak, kadınların ekonomik güçlenmesini ve sürdürülebilirliğini desteklemek ve özel sektör için çok önemli olan, gelişen bir ortamı sağlamak anlamına da geliyor." dedi.

Ouali, OECD'nin okul ve özel sektör arasındaki bağlantıyı desteklediğini belirterek, "OECD olarak bizler, uluslararası veriler, karşılaştırmalı analizler ve en iyi politikaların paylaşılması yoluyla desteklemeye devam edeceğiz." yorumunu yaptı.

Kısa süre önce İstanbul OECD Merkezi'nin açıldığını hatırlatan Ouali, "İstanbul OECD Merkezi bölgeler arası işbirliğini desteklemede önemli rol oynayacak." ifadesini kullandı.