Memur-Sen: Kamuda ücret skalası baştan aşağı gözden geçirilmeli

Memurların 2024 ve 2025'te alacağı maaş zammını belirleyecek olan toplu sözleşmelerde gelecek hafta kamu, zam teklifini sunacak. Memur-Sen ise masaya 2024 için 3’er aylık olmak üzere iki yıl için toplamda yüzde 110 zam teklifi ile masaya oturdu. Teklifte 2024 için birinci üç ayda yüzde 25, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış yapılması bulunuyor. 2025 için ise birinci altı ayda yüzde 15, ikinci altı ayda yüzde 15 artış istenirken, her iki yıl için de yüzde 10 refah payı talep ediliyor. Kamu ise karşı teklifini getirecek.

"Kamuda ücret skalası baştan aşağı gözden geçirilmeli"

Konuyla ilgili Hürriyet'e konuşan Yalçın, hükümete sürecin enflasyon tahminleri üzerinden yürütülmemesi çağrısında bulundu. “Gelin süreci tahminler üzerin değil, gerçekler üzerinden yönetelim” diyen ve en düşük memur maaşının 30 bin lira olması gerektiğini belirten Yalçın, “Kamuda ücret skalası baştan aşağı gözden geçirilmeli. Aynı işi yapan memur-işçi kıyası kamuda çalışma huzurunu ortadan kaldırıyor” ifadelerini kullandı.

Toplu sözleşme kapsamında 4 milyon kamu görevlisi, 2 milyon 300 bin de memur emeklisinin bulunduğunu belirten Yalçın, aileleriyle birlikte 25 milyon kişinin süreci beklediğini söyledi. Son yıllarda yaşanan ekonomik istikrarsızlığın gelir dağılımındaki uçurumu her geçen gün artırdığını vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

"En düşük devlet memur maaşı şu an 20 bin 352 TL"

“Ücret skalasında dengesizlikler artıyor ve bu, iş barışında ciddi sorunlar doğuracak boyuta ulaşmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımız en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak demişti. Fakat bu vaat tam olarak gerçekleşmedi. En düşük devlet memur maaşı şu an 20 bin 352 TL. Yani bizim memurlar olarak bin 650 lira alacağımız var. En düşük maaş işe yeni girmiş bekar hizmetli üzerinden hesaplanması gerekirken; evli, eşi yardım alan memur üzerinden hesaplanmış. Bu bize göre yanlış bir hesap. Şimdi ister seyyanen üzerinden geçirilsin isterse de yüzdelik olsun, bu söz yerine getirilsin. Pazarlıklara bunun üzerinden devam edelim. Biz en düşük devlet memuru maaşının toplu sözleşmeyle birlikte 30 bin TL civarında olması gerektiğini, bunun hakkaniyetli bir çözüm olduğunu dile getiriyoruz.”

"Emeklilik dilekçesi verenlerin çoğu, dilekçelerini geri çekti"

Yalçın, Kamu İşveren Heyeti’nin teklifinin sonrasında kendi tavırlarını netleştireceklerinin de altını çizdi. Yalçın, “Kamu görevlilerinin enflasyon karşısında ezilmemesi için toplu sözleşmede şimdiye kadar gösterilen usulün dışına çıkılması gerekiyor. Onun için geçmiş dönemlerden farklı olarak 3’er aylık dilimler halinde teklifimizi sunduk ve refah payı konusunda ısrarcıyız” diye konuştu.

Seyyanen zammın emeklileri de kapsamasını istediklerini kaydeden Yalçın, “Maaşlarında yüzde 50’lik bir erime yaşıyorlar, eş ve çocuk yardımı kesiliyor. Yüzdelik zamla beraber emeklilerimize seyyanen zam, eş ve çocuk yardımı verilmeli. EYT ile birlikte emeklilik dilekçesi verenlerin çoğunluğu dilekçelerini geri çektiler bu yüzden. Yine bu çerçevede ileride emekli olacaklar için söyleyeyim, aldığımız tüm ödemelerin emekli keseneğine yansımasını istiyoruz” dedi.

Süreç nasıl ilerleyecek?

1 Ağustos itibarıyla müzakereler başladı. 14 Ağustos itibarıyla da hükümet teklifini açıklayacak. 22 Ağustos’a kadar müzakereler devam edecek. Anlaşma sağlanamazsa da hakem heyeti süreci başlayacak. 23-25 Ağustos arası hakem kurulu başvuru süreci ve 26-31 Ağustos hakem kurulu süreci işletilecek.