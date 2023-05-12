Memur-Sen: Maaş skalasına ince ayar yapılmalı

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, TRT Haber'de gündemi değerlendirdi.

Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Ağustos ayında toplu sözleşme görüşmesi var. Sahadaki talepleri derleyip toparlıyoruz.

- En düşük memur maaşı 22 bin lira oldu. Bu brüt değil net rakamdır.

- Maaş adaletini sağlamak son derece kıymetli. Ücret adaletini sağlamak için varız. Düzenlemede maaş skalasını ayarlarken ince ayar yapılmalı.

- Temmuz'da atacağımız yeni adımla memurlara müjde vereceğiz.