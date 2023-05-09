Memur-Sen’den seyyanen zam talebi: Aksi durum telafisi güç sonuçlara neden olacak

Memur-Sen Konfederasyonu, benzer ekonomik şartların kamu görevlileri için de geçerli olduğuna dikkat çekerek seyyanen zam çağrısında bulundu.



Memurlar ile işçiler arasındaki ücret makasının yılbaşı itibarıyla açıldığına değinilen yazılı açıklamada, kurumlarda çalışma barışının bu nedenle bozulduğuna, kamu personeli arasında memnuniyetsizlik ve güvenin sarsıldığına değinildi.

"Aksi durumun telafisi güç sonuçlara neden olacağı açıktır"

Açıklamada bozulan bu yapının telafisi açısından zaman kaybedilmeden ve temmuz ayı beklenmeden seyyanen zam için düzenleme yapılmasının gerekliliğine işaret edilerek, “Memur-Sen olarak, çalışma barışını bozan bu ücret adaletsizliğinin bir an önce düzeltilmesini tekraren yineliyoruz. Aksi durumun telafisi güç sonuçlara neden olacağı açıktır.” ifadelerine yer verildi.