Memur ve emekli zammında kritik ipucu belli oldu! İşte 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin Temmuz zamları
Türkiye İstatistik Kurumu mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklarken, memur ve emeklinin temmuz zammı için üçüncü ipucu da geldi. Martta enflasyon aylık bazda yüzde 2,46 gerçekleşti. Enflasyon ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27 gelirken, üç aylık fark yüzde 10,05 oldu. Böylece SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklilerinin üç aylık zam oranı şimdiden netlemiş oldu. Maaş zamları farklı hesaplanan memur ve memur emeklisi (4c) için enflasyon farkı ise yüzde 3.83. Üç aylık verilere göre; yüzde 6’lık toplu sözleşme zammı ile memur ve memur emeklisi zammı yüzde 9.03 civarında görünüyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranları tüm toplum kesimlerini yakından ilgilendiriyor.
Emekli ve memurlar ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisi temmuz ayında altı aylık enflasyon farkını zam olarak alıyor.
Memur ve memur emeklilerinin zam hesaplamasında toplu sözleşme devreye giriyor.
Memur ve memur emeklisi (4c) yılın ikinci yarısı için 7. Dönem Toplu Sözleşmesi’nden doğan yüzde 5’lik zammı da alacak.
Ancak bu zam oranı enflasyonun altında gerçekleşirse yapılıyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz zammı
TÜİK’e göre enflasyon ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27 ve martta yüzde 2,46 olarak açıklandı.
Üç aylık enflasyon farkı ise yüzde 10,05 oldu. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklisi şimdiden yüzde 10,05’lik zammı hak etmiş oldu.
Memur ve memur emeklisinin temmuz zammı
Memur ve memur emeklisi için enflasyon farkı ise yüzde 3,83 olarak hesaplandı.
Net rakam nisan, mayıs ve haziran enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak fakat yüzde 6'lık toplu sözleşme zammıyla birlikte memur ve memur emeklisinin zam oranı şimdiden yüzde 9.03 dolaylarında görünüyor.