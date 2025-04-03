Prof. Dr. Hakan Kara'dan dikkat çeken enflasyon yorumu

Türkiye İstatistik Kurumu’na göre (TÜİK) mart ayında enflasyon yüzde 2,46 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 38,10 seviyesine geriledi. 12 aylık ortalama enflasyon ise yüde 51,26 olarak belirlendi.

Ekonomistler TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerini yönelik ilk değerlendirmeleri sosyal medya üzerinden yaptı.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Direktörü Burcu Aydın, kur şokunun etkisinin henüz yansımadığını ifade ederken, “Buna rağmen gıda fiyatları aylık bazda yüzde 4,9” oldu ifadesini kullandı.

Ekonomist Aydın, kur şokunun ilk etkilerinin nisan-mayıs aylarında ulaştırma ve mal enflasyonunda yaşanacağını ifade etti.

‘Kendi kendine konuşan grafik’

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara ise giyim fiyatları üzerinden dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

Son bir yılda TÜİK’e göre giyim enflasyonunun yüzde 14,8, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) geçinme endeksine göre yüzde 63,8 ve İTO’nun yeni fiyat endeksine göre yüzde 61,1 olduğunu anımsatan Prof. Dr. Kara, farklı ölçümleri yayınlayarak şu değerlendirmede bulundu: “Kendi kendine konuşan grafikler serisinde bugün.”

‘Gıda enflasyonu sorunu devam ediyor’

İktisatçı Prof. Dr. Serap Durusoy, TÜİK rakamlarını iyimser bulan ekonomistler arasında yer aldı.

Prof. Dr. Durusoy, ana harcama grupları içinde aylık yüzde 4,95 ile gıda enflasyonunun başı çektiğini belirterek, “Her ne kadar ramazan ayının etkisi olsa da TCMB’nin etki alanı dışında kalan gıda enflasyonu sorunu devam ediyor” ifadesini kullandı.