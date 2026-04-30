Merkez bankalarında sakin dönem: Gözler enerji piyasasında

Küresel merkez bankaları, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilim ve yüksek seyreden enerji fiyatlarının etkisi altında daha temkinli bir mayıs ajandasına hazırlanıyor.

ABD/İsrail ile İran arasında iki aydır süren çatışmalar piyasaların ana gündem maddesi olmaya devam ederken, Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması ve enerji maliyetlerindeki artış, küresel enflasyon beklentilerini yukarı yönlü baskılıyor.

Bu tablo karşısında merkez bankaları, hem enflasyon riskleri hem de enerji kaynaklı büyüme baskılarını dikkate alarak ihtiyatlı duruşunu koruyor.

Mayıs ayında para politikası tarafında görece sakin bir takvim öne çıkarken, Avustralya Merkez Bankası (RBA), İsveç Merkez Bankası (Riksbank), Norveç Merkez Bankası, Çekya Merkez Bankası (CNB), Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ) ve Macaristan Merkez Bankasının (MNB) kararları izlenecek. ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) ise bu ay faiz kararı açıklamayacak.

Okyanusya’da farklı yönlü beklentiler

Okyanusya bölgesinde Avustralya ve Yeni Zelanda merkez bankalarının kararları ön plana çıkıyor. Piyasalarda, Avustralya Merkez Bankasının politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,35’e yükseltmesine yaklaşık yüzde 80 olasılık veriliyor.

Avustralya’da ilk çeyrek enflasyonu yıllık bazda yüzde 4,6 ile beklentilerin altında kalsa da fiyat baskılarının sürdüğüne işaret etti. Alt kalemlerde konut, ulaşım ve gıda ile alkolsüz içecekler grubunda belirgin artışlar görüldü.

RBA, son toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,10 seviyesine çıkarmıştı. Banka açıklamasında, enflasyonun 2022’deki zirveden gerilemesine rağmen 2025’in ikinci yarısında yeniden ivme kazandığına dikkat çekilirken, Orta Doğu’daki çatışmaların yakıt fiyatlarını artırarak enflasyonu yukarı çekebileceği ifade edildi.

Yeni Zelanda’da ise RBNZ’nin 27 Mayıs’taki toplantısında 25 baz puan faiz indirimi yapmasına yönelik beklentiler yüzde 60 seviyesinde bulunuyor.

İskandinavya’da faizlerin sabit kalması bekleniyor

Avrupa’da mayıs ayında İsveç ve Norveç merkez bankalarının kararları öne çıkıyor.

İsveç Merkez Bankası’nın 7 Mayıs’taki toplantısında politika faizini yüzde 1,75’te sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor. Banka mart ayında da faiz oranında değişikliğe gitmemişti. Son değerlendirmelerde, Orta Doğu’daki çatışmaların kısa vadede büyümeyi sınırlayabileceği ve artan enerji fiyatlarının enflasyonu yukarı çekebileceği belirtilmişti.

Norveç Merkez Bankasının da aynı gün açıklayacağı kararda politika faizini yüzde 4 seviyesinde koruması bekleniyor. Banka mart ayı karar metninde, güçlenen enflasyon ve artan jeopolitik belirsizliklere dikkat çekmişti.

Doğu Avrupa’da temkinli duruş sürebilir

İskandinav ülkelerinin yanı sıra Doğu Avrupa’daki merkez bankaları da yatırımcıların radarında yer alıyor.

Çekya Merkez Bankası, mart ayındaki toplantısında politika faizini yüzde 3,5’te sabit bırakmıştı. Ülkede yıllık enflasyon martta yüzde 1,9 ile yüzde 2’lik hedefin altında gerçekleşti. Buna karşın, Orta Doğu’daki gelişmeler ve enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle bankanın sıkı duruşunu koruyabileceği değerlendiriliyor.

Macaristan Merkez Bankası ise nisan toplantısında politika faizini yüzde 6,25 seviyesinde sabit tutmuştu. Banka, karar metninde jeopolitik risklerin küresel enflasyon ve büyüme görünümü üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine vurgu yaptı.