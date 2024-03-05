Merkez Bankası Başkanı Karahan’ın makalesi ABD’nin en prestijli yayınında

Özlem ERMİŞ BEYHAN

Karahan’ın Benjamin Pugsley ve Ayşegül Şahin ile imza attığı makalede ABD’de startup sayısında uzun vadede yaşanan düşüşün nedenleri inceleniyor. Makalelerini 10 yıl önce de Fed yayımlamıştı.

Makalelerini 10 yıl önce de Fed yayımlamıştı

Fatih Karahan, Benjamin Pugsley ve Ayşegül Sahin bundan tam 10 yıl önce de, 17 Kasım 2014’te istihdam üzerine bir makalede birlikte çalışmışlar, “İşgücü gevşekliğinin ölçülmesi” üzerine olan o makaleleri de New York Fed’in (New York Merkez Bankası) yayın kuruluşu olan Liberty Street Economics’de yayınlanmıştı.

Yeni çalışma ise American Economic Review’ın (AER) yakında yayınlanacak makaleler bölümünde yer alıyor ancak üyeler tarafından şimdiden indirilip incelenebiliyor.

Prof. Selva Demiralp, sosyal medyada gelişme ile ilgili olarak, “Merkez Bankası başkanının adını en prestijli ekonomi dergisinde görmek gurur verici” ifadesini kullandı ve “AER'da makale basan bir başkan görmek kayda değer bir değişiklik” diye yazdı.

1885 yılında kurulan AEA kar amacı gütmeyen, ekonomik araştırmaların desteklenmesi amacı ile faaliyet gösteren çok saygın bir kuruluş. AEA, akademi çevrelerinin yakından takip ettiği Journal of Economic Perspectives, Economic Policy, Microeconomics ve The American Economıc Revıew dergilerini yayımlıyor.

MB Başkanı Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi’nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

New York Fed’de çalıştı

Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası’nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar anılan kurumda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı.

Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022’de Amazon’da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022’de Amazon’da Başekonomist görevine atandı.

28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atanan Karahan, 3 Şubat 2024 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı olarak atandı.