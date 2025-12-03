Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz düşürecek mi, ne kadar düşürecek?
Merkez Bankası bu ay yılın son toplantısını yapacak. Aralıkta da faiz indirimine kesin gözle bakılıyor. Milyonların gözü yine bu toplantıda olacak. Tarihler yaklaşırken "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu hızlanıyor. Öte yandan ne kadar faiz indirimi yapılacağı da merak ediliyor.
Bugün Türkiye İstatistik Kurumu kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon beklentilerin çok altında gelirken Merkez Bankası'nın yapacağı hamle merak edilmeye başlandı. Yurttaşlar tarihleri öğrenmeye çalışırken "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu ağır basıyor.
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçen kasım ayında Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştirmedi. Merkez Bankası, yeni faiz kararını 11 Aralık 2025 Perşembe günü, saatler 14.00'ü gösterdiğinde paylaşacak.
Ekonomistler, bu toplantıda 100 baz puan ya da 200 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağını öngörüyor.