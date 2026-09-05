Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanıyor? Faizler düşecek mi?

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Milyonlar bu soruya yanıt arıyor. Enflasyonun bir tık beklentinin altında gelmesi Merkez'in elini rahatlatırken alınacak karar merakla bekleniyor. İşte detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı 10 Eylül Perşembe saat 14.00'te duyurulacak.

Ekonomistler yıl bitmeden faizlerde mutlaka bir geri çekilme görüleceğini belirtirken bu düşüşün eylül ayında mı yoksa ekim ayında mı başlayacağı hakkında net bir ifade kullanmıyor.