Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Ekonomi gündeminin en kritik başlıklarından biri olan Merkez Bankası faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Geçen ay gelen enflasyon rakamları faiz indirimini zorlaştırırken ekonomistler faiz artışının gelebileceğini öngörüyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mayıs ayını pas geçecek ve bir sonraki toplantısını 11 Haziran'da gerçekleştirecek. Karar kamuoyu ile saat 14.00'te paylaşılacak.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti de 18 Haziran'da yayımlanacak.

Uzmanlar faiz indirimi beklemezken hatta bir artışın söz konusu olabileceğini öngörüyor.