Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Merkez Bankası faiz düşürecek mi?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eylül ayında da faizleri sabit bıraktı. Bir sonraki toplantıda faizlerin düşüp düşmeyeceği tartışılırken karar tarihi merak ediliyor. İşte "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorunun yanıtı...
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Merkez Bankası aylardır faizleri sabit bırakıyor. Son toplantıda da beklentiler doğrultusunda Merkez faizleri yüzde 37'de bıraktı. Ekim ayında toplantı yapılıp yapılmayacağı sorgulanırken "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu yükseliyor.
Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı 22 Ekim 2026 Perşembe günü açıklanacak. Toplantı özeti ise 30 Ekim'de açıklanacak.
Ekonomistler ekim ayında Merkez Bankası'nın faiz indirimine gideceğini tahmin ediyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ