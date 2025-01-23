Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Üst üste ikinci indirim

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Buna göre Merkez Bankası, politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 45'e indirdi.

İki ayda 500 baz puanlık indirim

Merkez Bankası, geçtiğimiz ay politika faizini 250 baz puan indirerek 22 ay sonra ilk gevşeme sürecini başlatmıştı. Merkez peş peşe 250 baz puanlık indirimle, iki ayda faizde toplam 500 baz puan indirime gitmiş oldu.

Merkez Bankası'nın karar metninde şu ifadeler yer aldı:

"Aralık ayında enflasyonun ana eğilimi gerilerken, öncü veriler ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret etmektedir. Bu gelişmede, zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek hizmet kalemleri öne çıkmaktadır. Temel mal enflasyonu ise görece düşük seyretmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenecek ve sterilizasyon araçları ek tedbirlerle etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

Beklentiler ne yöndeydi?

Ekonomistler, enflasyondaki olumlu sinyaller ve son verilere göre ortaya çıkan reel faizin önemli seviyelerde bulunmasına işeret ederek faiz indirim sürecinin devam edeceğini öngörüyorlardı. Beklentiler 250 baz puanlık indirimle faizin yüzde 47,50'den yüzde 45,00 seviyesine getirileceği yönündeydi.

Faizde bugüne nasıl geldik?

Türkiye, Mayıs 2023’te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nin ardından ekonomide ortodoks politikalara geri dönmüştü.

Ekonomi yönetimi yüksek enflasyonu kontrol altına almak için sıkı para politikası uygularken, TCMB, Mayıs 2023’te politika faizini yüzde 8,5’ten yüde 15’e çıkardı.

İlerleyen aylarda faizi sırasıyla yüzde 17, yüzde 25, yüzde 30, yüzde 35, yüzde 40, yüzde 42,50 ve yüzde 45’e karar yükselten Merkez, Mart 2023’te yüzde 50’ye çektiği politika faizini Aralık 2024’e kadar yüzde 50’de sabit tutmuştu.

Merkez PPK bu yıl 8 kez toplanacak

Geçmiş yılların aksine bu yıl Merkez toplamda 8 toplantı yapacak. Yayınlanan takvime göre TCMB Para Politikası Kurulu, Şubat, Mayıs, Haziran ve Kasım aylarını pas geçecek.

Bugün 2025'in ilk toplantısını gerçekleştiren Merkez, ikinci toplantıyı 6 Mart'ta, 3. toplantıyı 17 Nisan'da, 4. toplantıyı 19 Haziran'da, 5. toplantıyı 24 Temmuz'da, 6. toplantıyı 11 Eylül'de, 7. toplantıyı 23 Ekim'de ve son toplantıyı 11 Aralık'ta gerçekleştirecek.

2025 yılı beklentileri

Ekonomistler 8 toplantıda da faiz indiriminin devam edeceğini öngörürken, 2025 yılının ikinci yarısında faiz indirimi adımlarında daralma bekliyor.