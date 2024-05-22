Merkez Bankası faizi ne zaman indirir? Prof. Dr. Hakan Kara yanıtladı
İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ne zaman faiz indireceğine yönelik çok soru aldığını ifade etti. Prof. Kara, son iki haftadır faizin pratikte indirildiğini belirtirken, bankalar arası piyasa faizinin yüzde 47'e düştüğünü ifade etti.
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Türkiye ekonomisindeki gelişmelere ilişkin tespit ve analizlerini sosyal medya hesabından paylaşan Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, TCMB'nin ne zaman indireceğine dair çok fazla soru aldığını açıkladı.
X (Twitter) hesabından söz konusu soruya yanıt veren Prof. Dr. Kara, Merkez Bankası'nın pratikte faizi indirdiğini ifade etti. Hakan Kara, son iki haftada bankalar arası faizin yüzde 53'te yüzde 47'e düştüğünü grafikle gösterdi.