Merkez Bankası rezervleri 102,8 milyar dolar oldu

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 16 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 993 milyon dolar artışla 60 milyar 783 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 9 Haziran'da 57 milyar 790 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 25 milyon dolar artarak 41 milyar 993 milyon dolardan, 42 milyar 18 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 16 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 18 milyon dolar artışla 99 milyar 783 milyon dolardan 102 milyar 801 milyon dolara çıktı.