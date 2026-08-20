Merkez Bankası toplantısı ne zaman? MB faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?
Merkez Bankası toplantı tarihleri sık sık araştırılıyor. Merkez'in atacağı hamle büyük merak konusu haline gelmiş durumda... Ağustos ayının 3'te ikisi geride kalırken sık sık "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu yöneltiliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın belirli tarihlerinde toplantı düzenliyor. Alınan kararlar milyonları yakından ilgilendirirken ekonomistler ve yatırımcılar tarihleri sıkça araştırıyor. İşte ""Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusunun yanıtı...
TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ağustos ayında toplantı yapmayacak. Merkez bir sonraki toplantısını 10 Eylül'de gerçekleştirecek ve karar saat 14.00'te duyurulacak.
Uzmanlar bir sonraki toplantıda da Merkez Bankası'nın pas geçeceğini düşünüyor.