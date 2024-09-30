Merkez Bankası'ndan bir kez daha TL depo alım ihalesi
Merkez Bankası'nın piyasadaki likitide fazlasına müdahalesi sürüyor. Bankanın bugünkü TL depo alım ihalesine 13,9 milyar TL teklif geldi. İhaledeki ortalama faiz yüzde 50 olarak ilan edildi.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 13 milyar 966 milyon lira oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı da yüzde 50 olarak ilan edildi.
İhaleye 13 milyar 966 milyon liralık teklif geldi.