Merkez Bankası'nın depo alım ihalesi 12,5 milyar TL teklif
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasadaki likitide fazlasını sterilize etmek için adım atmaya devam ediyor. Merkez Bankası TL depo alım ihalesi açarken, gelen teklif tutarı 12 milyar 500 milyon lira oldu.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 12 milyar 500 milyon lira oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 50 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 50, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.
İhaleye, 12 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.