Merkez Bankası'nın depo alım ihalesine 119 milyar lira teklif
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasadaki likitide fazlasını sterilize etme adımlarına devam ediyor. Bugün açılan depo alım ihalesinde toplamda 119 milyar lira teklif geldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ilk TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 6 milyar lira oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 49,99, ortalama faiz oranı yüzde 49,99 olarak ilan edildi.
İkincisine 113 milyar lira teklif
İkinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı ise 113 milyar 144 milyon lira oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 160 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 49,99 olarak ilan edildi.