Merkez Bankası'nın depo alım ihalesine 200 milyar lira teklif
Merkez Bankası, piyasadaki likitide fazlasına müdahale etmeyi sürdürüyor. Bankanın açtığı TL depo alım ihalesine 200 milyar liradan fazla teklif geldi. İhalede ortalama faiz yüze 50 olarak kayda geçti.
AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 209 milyar 600 milyon lira oldu.
TCMB'nin bugün açtığı depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,96, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.
İhaleye, 209 milyar 600 milyon liralık teklif geldi.