Merkez Bankası'nın depo alım ihalesine 21,4 milyar lira teklif
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) TL depo alım ihalesi açtı. Ortalama faizi yüzde 50 olan ihaleye 21 milyar 446 milyon lira teklif geldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açtığı 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.
İhaleye, 21 milyar 446 milyon liralık teklif geldi.
'Depo alım ihalesi' nedir?
Merkez bankaları tarafından açılan depo alım ihaleleri, kamu ve özel bankaların merkez bankalarındaki mevduatını artırmayı amaçlıyor. Merkez bankaların bankalardan mevduat toplayarak faiz ödüyor. Böylece piyasada likitide fazlasının azaltılması amaçlanıyor.