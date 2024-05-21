Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olur? Morgan Stanley tahminini açıkladı

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Bankanın para politikasının iç talep ve enflasyona gecikmeli etkilerini izlemeye devam edeceğini belirten uzman, şu anki para politikası duruşuyla, dolarizasyonunun azaldığını, Merkez Bankası'nın net Döviz pozisyonunda önemli bir iyileşme yaşandığını belirtti.

Notta "Para Politikası Komitesi'nin dezenflasyon patikasındaki risklere karşı daha fazla faiz artışı için kapıyı açık bırakmasını bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Ayrıca TCMB'den ek likidite adımları beklediğini belirten ekonomist, "Politika faizinin bankalar arası faize ve daha geniş finansal koşullara aktarımını desteklemek için zorunlu karşılık oranlarındaki artış gibi ek likidite önlemlerinin alınmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Dolar/TL beklentisi

Raporda dolar/TL için yıl sonu beklentisinin 36 olduğu belirtildi. Yüksek ve yapışkan hizmet enflasyonu ve iç talebin dirençli seyretmesi gibi faktörlerle yıllık enflasyon tahmininin de yüzde 43,4 olarak korunduğu belirtildi.

TCMB'nin Kasım ayına kadar faizi bu seviyede tutacağı, yıl sonunda ise 2 faiz indirimiyle yüzde 45'e düşürüleceği öngörüldü.