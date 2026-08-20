Merkezi yönetim borç stoku 15,5 trilyon liraya ulaştı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, temmuz sonu itibarıyla 15 trilyon 463,3 milyar lira oldu.

Borç stokunun 7 trilyon 571,1 milyar liralık kısmı Türk lirası, 7 trilyon 892,1 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.