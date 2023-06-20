Merkezi yönetim brüt borç stoku 4 trilyon 734,4 milyar lira oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mayıs itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, mayıs sonu itibarıyla 4 trilyon 734,4 milyar lira oldu.

Borç stokunun 1 trilyon 774,2 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 2 trilyon 960,2 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.