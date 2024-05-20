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Merkezi yönetim brüt borç stoku 7 trilyon 492,6 milyar lira oldu

Merkezi yönetim brüt borç stoku, Nisan sonu itibarıyla 7 trilyon 492,6 milyar lira olarak belirlendi.

Haber Merkezi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Nisan itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, nisan sonu itibarıyla 7 trilyon 492,6 milyar lira oldu.

Borç stokunun 2 trilyon 808,5 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 4 trilyon 684,1 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.