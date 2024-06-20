Merkezi yönetim brüt borç stoku 7 trilyon 641,3 milyar lira oldu
Merkezi yönetim brüt borç stoku, mayıs sonu itibarıyla 7 trilyon 641,3 milyar lira olarak belirlendi.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mayıs itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, mayıs sonu itibarıyla 7 trilyon 641,3 milyar lira oldu.
Borç stokunun 2 trilyon 996,8 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 4 trilyon 644,5 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.