Merkezi yönetimin borç stoku 15,9 trilyon lira oldu

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, ağustos sonu itibarıyla 15 trilyon 893,8 milyar lira oldu.

Borç stokunun 7 trilyon 748 milyar liralık kısmı Türk lirası, 8 trilyon 145,8 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.