‘Merkez’in faiz artışı adımı, yalnız bırakılmamalı’

24 Mayıs 2018

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Merkez Bankası’nın 300 puanlık faiz artışı doğru olduğu kadar çok maliyetli bir adım. Aklımızdan hiç çıkarmayalım ki, bu yükü eninde sonunda hepimiz paylaşacağız. O sebeple Merkez’in faiz artışı adımı, kesinlikle yalnız bırakılmamalı” dedi.

Avdagiç, seçim sürecindeki Türkiye’de oluşturulmak istenen telaş havasını dağıtmanın herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, şunları söyledi:

“Başta sorumluluk sahibi siyasetçiler olmak üzere; vatandaşından tüccarına, bürokratından tüm partilerin mensuplarına kadar hepimize milli bir görev düşüyor. Dövizdeki tırmanışa karşı birlik olmazsak, Merkez Bankası’nın paramızı korumak için kullanacağı enstrümanları etkisizleştirmiş oluruz.

Bu da önümüzdeki tabloyu ağırlaştırmaktan ve yurt dışındaki manipülasyona alet olmaktan başka işe yaramaz. Özellikle iş çevrelerine ve üreticilerimize tavsiyem, dolarla iş yapmayanların dolardan uzak kalmaları. Vatandaşlarımızın ise küçük birikimlerini daha çok kazanma arzusu ile riske etmemeleridir.

Üzerinde ay yıldız bulunan paramızın kıymetini bilelim. Türk Lirası’nı gözümüz gibi muhafaza edelim.”