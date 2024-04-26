Merkez'in faiz kararı sonrası: Dolar ve Euro bugün ne kadar? (26 Nisan 2024 Güncel Döviz Kuru)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) dün faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası faizi beklentiler doğrultusunda yüzde 50’de sabit tuttu.

PPK metninde aylık enflasyonun ana eğiliminde kalıcı ve belirgin düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikasının sürdürüleceğine dikkat çekti. Banka, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını vurguladı.

Peki başta dolar/TL olmak üzere döviz kuru için kritik önemde görülen bu kararın ardından ilk gün (26 Nisan 2024) dolar ve Euro alış ve satış fiyatları:

İşte 26 Nisan 2024 cuma günü serbest piyada dolar ve Euro'da son durum:

DOLAR (ALIŞ): 32,4669

DOLAR (SATIŞ): 32,4764



EURO (ALIŞ): 34,7241

EURO (SATIŞ): 34,7378

Doların dün satış fiyatı 32,5360 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 34,8650 lira olmuştu.