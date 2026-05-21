Merkez'in rezervlerinde gerileme: 170 milyar doların altına düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervleri 15 Mayıs haftasında yeniden 170 milyar doların altına geriledi.

TCMB verilerine göre bir önceki hafta 171,5 milyar dolar seviyesinde olan brüt rezervler 15 Mayıs haftasında 168,6 milyar dolara geriledi. Net rezervler de aynı dönemde 55 milyar dolardan 52,1 milyar dolara geriledi.

Swap hariç net rezervlerde de bozulma görüldü. Swap hariç net rezervler 39,2 milyar dolardan 37,2 milyar dolara düştü.

Türkiye, TL’ye destek için ABD tahvillerini sattı

Bloomberg’in, ABD Hazine Bakanlığı verilerine dayandırdığı hesaplamalara göre Türkiye, İran savaşıyla birlikte baskı altında kalan lirayı desteklemek amacıyla mart ayında tuttuğu ABD Hazine tahvillerinin büyük bölümünü sattı.

Verilere göre Türkiye’nin sahip olduğu ve şubat ayında 16 milyar dolar seviyesinde olan ABD Hazine tahvillerinin tutarı, mart ayı sonunda 1,8 milyar dolara kadar geriledi. Bu rakama Merkez Bankası’nın yanı sıra Türk şirketleri ve diğer kurumların portföyleri de dahil.

Söz konusu düşüş, Orta Doğu’daki çatışmaların ardından Türkiye piyasalarında yaşanan sert satış dalgasıyla aynı döneme denk geldi. Savaşın etkisiyle petrol fiyatları hızla yükselirken, Türk lirası üzerindeki baskı da arttı. Merkez Bankası ise kurdaki sert değer kaybını önlemek için hızlı şekilde devreye girerek likidite koşullarını sıkılaştırdı ve döviz piyasasına müdahalede bulundu. Müdahaleler kapsamında rezervlerden altın satışı ve swap işlemleri de yapıldı.