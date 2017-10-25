Mermerciler, konteyner krizini açık gemi taşımacılığı ile aştı

25 Ekim 2017

Zehra ORUÇ

Maden Mermer Üretici ve Sanayici İşadamları Derneği (MADSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Erol Yüce yılın başında gündeme gelen armatörlerin boş konteyner getirmemeleri ve navlunda hızla artan fiyat sorunlarının halen çözüme kavuşmadığını belirterek, ‘Türkiye’ye gizli bir ambargo var’ dedi.

Bir gecede konteyner fiyatlarının 600-700-900’lerden 1500-1700’lere kadar çıktığını ifade eden Yüce, “Armatörlerle bir araya geldik ve görüşmelerimiz hala sürüyor. Konteynerler boş gelmiyor, buradan ihracat çıkışı engelleniyor. Ocaklarda mallar bekliyor, gönderemiyoruz. Bir nevi frenlemedir bu” dedi. Soruna açık gemi taşımacılığı ile çözüm bulduklarını aktaran Erol Yüce, “Bir ilki başardık. İzmit Körfezi’nden bir açık gemi çıkardık. 26 bin 500 tonluk açık gemi yaptık. Bilecik’ten İzmit’in içine kadar trenle getirdik. Bu rakamlar ihracatımızın milyonda biri belki ama tedirginlik yaratmayı başardık. Sektör nefes aldı” diye konuştu.

Demiryolu çalışmalarını durdurmadıklarını ifade eden Yüce, “Devletimiz birtakım avantajlar oluşturuyor ama bunu daha da büyütmeye yönelik projeler geliştiriyoruz. Çin’den 30 hurda açık gemi Avrupa’ya geliyor. Sektör adına Avrupa ile görüşmeler yapıyoruz. Mersin’den, İzmir’den, Bursa’dan körfezden açık gemiler yapıp, bir değil 10 gemiyi aynı anda kaldırmayı hedefliyoruz. Ekonomi, Sanayi ve Enerji bakanlıklarına konuyu aktardık. Demiryolu ve açık gemi konularının bir an evvel çözülmesi gerek. Bizim bizden başka dostumuz yok” diye konuştu. Yüce, navlun fiyatlarını aşağıya çekmek için de çalışma yürüttüklerinin bilgisini verdi.

Doğu Çin modeli Maden OSB Türkiye’de de uygulanmalı

Doğu Çin’in Xiamen bölgesinde kurulan Mermer OSB’nin Türkiye’de de uygulanması gerektiğinin altını çizen Erol Yüce, “Bölgedeki 70 milyon civarı nüfus geçimini mermer ve türevlerinden sağlıyor. Ufuk çizgisine kadar mermer ve granül fabrikaları var, çalışanlar için yerleşim birimleri de kurmuşlar. Bursa’daki Orhaneli Maden İhtisas OSB ile de hedeflediğimiz bu. Maden OSB ile ilgili bu ay içerisinde yer seçimi raporu sonuçlandı. Bakanlık tarafından belirlenen işlemler de bir yıl içinde tamamlandı. Bu ay sonunda ÇED belgesini de almayı planlıyoruz. Alınan belgeler kasım ayında bakanlığa sunulacak ve kesinleştirilmiş yer seçimi izni verilecek. Sonrasında müteşebbis heyet kurma çalışmalarına başlanacak” dedi.

Önce meslek lisesi, sonra madencilik fakültesi

Maden OSB için toplanan ön talep ve başvurular ile yüzde 100 doluluğa ulaştıklarını aktaran Yüce, “70 civarı ön talep alındı. 52 firma da başvuru sırasındaydı şu anda OSB bünyesine dahil edildi.

Diğer yatırımcılar da yedek listede. Proje ile ilgili 2018 sonuna kadar altyapı çalışmalarına başlanması, 2019’da da 52 firmanın faaliyete geçmesi planlanıyor. OSB bünyesinde ayrıca fabrikalarımıza yetişmiş insan gücü üretecek bir madencilik meslek lisesi, çalışanların çocukları için kreş ve ilkokul planlandı.

Uzun vadede ise, madencilik fakültesi kurulmak üzere büyük bir alan da üniversite alanı olarak bırakıldı. Öte yandan, ziyaretçilerimizin konaklayacağı bir otel, her üyemizin showroomunun bulunacağı bir alan yapılacak. OSB’mizde 360 gün sürecek bir fuar havası yaratılacak. Kurulacak atıksu arıtma tesisi ile de atıklarımız geri dönüştürülecek ve işlenebilecek. Hedefimiz, OSB’mizde sıfır atık” diye konuştu.

“Sanıldığı gibi Çin, bizden blok mermeri alıp, işleyip yeniden bize sunmuyor. Çin, işlediği mermerin yüzde 95’ini iç pazarında kullanıyor” diyen Erol Yüce, şöyle devam etti: “Son 10 yılda Türkiye’de sektörümüzde ciddi bir büyüme var. Hep, rezerv bitiyor gibi bir algı oluşturuluyor. Şunu çok rahat söyleyebilirim ki mermerde bin yılı aşkın süre için belli havzalarda çalışmalar var. Doğaltaşta bizi büyüten Çin. Kimse korkmasın, rezervler bitmiyor. Rezerv bakımından ocak olarak İspanya, Portekiz, Almanya hatta İtalya’nın da önündeyiz.”

Eylül ayı sonunda Resmi Gazetede yayımlanan Maden Yönetmeliği’ndeki değişikliklerinin ülke genelinde uygulamaya koyulması yerine havza bazlı uygulanması gerektiğine dikkati çeken Yüce, “Sözünü ettiğimiz havza madenciliğini, Maden Bölgesi ile karıştırmamak gerek. Pilot bölgede uygulamanın gidişatına bakılıp, doğru ilerliyorsa ülke geneline yayılması daha doğru bir adım olacaktır. İşlenmiş ürün açığını kapatmak için ‘10 yıllık havza bazlı planlama’ yapılması gerek. Yatağında OSB’ler inşa ederek, entegre tesisler kurmalıyız” dedi.

Sektör 2023 ihracat hedefini 25 milyar dolara çıkarmak istiyor

Yıllık 16 ila 17 milyon ton blok mermer üretim kapasitesine sahip Türkiye pazarı, üretiminin 6 milyon tonunun ihraç ederken, ihracatının da yüzde 90’ını Çin’e yapıyor. Ülkedeki mermer fabrikaları ise çıkan mermerin yalnızca 2 milyon tonunu işleyebiliyor. Son yıllarda yatırımlarını otomasyona kaydıran mermer sektörü, mermerin tüm parçalarını kullanabilecek şekilde organize olup, ihraç fazlalarını da teknolojik yapıyla yeniden değerlendirerek, 2023’teki 15 milyar dolar ihracat hedeflerini 25 milyara dolara çıkarmayı hedefliyor.

3. Blok Mermer Fuarı’nda yerler altı ay öncesinden doldu

Dünyanın tek kapalı alanda gerçekleştirilen Blok Mermer Fuarı’nın 3’üncüsünü bugün Tüyap Bursa Fuar ve Kongre Merkezi’nde açacaklarını belirten Erol Yüce, “Fuar 28 Ekim’de sona erecek. Fuar alanı yetersiz kaldı ve kısa vadede yeni bir fuar alanı oluşturacağız. Yerler 6 ay öncesinden doldu. BTSO, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile fuar alanını büyütmeye gitmek için görüşmeler yapıyoruz. Bu yıl fuara 15 ülkeden 215 firma ve firma temsilciliği katılacak. 10 tondan 26 tona kadar, toplam ağırlığı 50 bin tona ulaşan 2 bin blok mermer, 60 bin metrekarelik fuar alanında, blok mermer işleyen iş ve ocak makineleri ile birlikte sergilenecek. Geçtiğimiz yıl 19 bin 675 olan ziyaretçiyi bu sene 25 binin üzerinde hedefliyoruz. Çin ve Hindistan başta olmak üzere bir çok ülkeden davet edilen alım heyetlerini bekliyoruz” dedi.