Mersin Agropark, gıda ve tarımda Ar-Ge projelerine destek veriyor

Mersin İli, Tarsus İlçesine bağlı Alifakı ve Reşadiye mahallelerinde yaklaşık 800 dekar arazi ve 3 bin 600 metrekare kapalı ofis alanına sahip olan Mersin Agropark, Ar-Ge çalışması yapacak olan firmalara ev sahipliği yapıyor. Toplamda 33 firmanın başvuruda bulunduğunu ve son durumda 8 firmanın faaliyet gösterdiğini belirten Agropark Genel Müdürü M. Murat Hocagil, “Tarım ve gıda konularında Ar-Ge değeri yüksek projelere hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.

Uluslararası firmaların da yer alması planlanıyor

Tarım ve gıdanın gelecekte daha da önem kazanacağını belirten Murat Hocagil, Agropark’ta tarım ve ilgili teknolojilerin bütünleşerek birbirine entegre şekilde sunulduğunu, ilerleyen zamanda Türkiye’nin ilk ihtisas tarım teknoparkında sadece ulusal değil uluslararası firmaların da yer alacağını dile getirdi. Hocagil, tarım ve gıda alanında faaliyet gösteren veya bu alanda girişimde bulunmayı planlayan firmaları Agropark’a davet etti.

Gıda ve tarım teknolojilerinde birçok alanda çalışmalar yürütülüyor

Murat Hocagil, Mersin Agropark’ta, Gıda Teknolojilerinde; Sürdürülebilir ve Nanoteknolojik Gıdalar 3B Gıda Teknolojileri, Gıda Güvenliği ve İzlenebilirlik, Artık ve Atık Yönetimi, Robotik Gıda Teknolojileri, Gıda Lojistiği (Kurye Drone), Paketleme Teknolojileri, Gıda Kimyası, Temel Gıda Teknolojileri, Süt ve Süt Ürünleri, Et ve Et Ürünleri, Tarım ve Tarım Teknolojilerinde; milli tohum geliştirme ve bitki ıslahı başta olmak üzere; nano teknoloji, tarımsal modern biyoteknoloji, modern sera teknolojileri, topraksız yetiştiricilik, Süs Bitkileri Üretim ve İşleme Teknolojileri ve sanayi ürünleri geliştirmeye kadar birçok alanda çalışmalar yürütüldüğüne değindi. Hocagil, meyve-sebze ıslahından yeni nesil sulama, farklı şartlara uyum sağlayabilecek anaç ırk yapma, bitki koruma teşhis ve mücadele yöntemleri geliştirme ve bitkisel atıkların değerlendirilmesi gibi birçok alanda çalışma yapıldığını anlattı. Tarım ve gıdanın dünyada artık bir güvenlik konusu olarak görüldüğünü belirten Hocagil, “Bu vizyonla, ülkemiz tarımına ve gıda sektörüne katkı sağlayarak, geleceğe taşımak istiyoruz” dedi.

Ar-Ge projeleriyle 550 kişiye istihdam sağlayacak

Sürdürülen Ar-Ge projeleriyle 550 kişiye istihdam sağlamayı planladıklarını kaydeden Murat Hocagil, Teknolojik Gelişme ve Bilgi Araştırma Merkezinin, üniversite ve sanayi arasındaki etkileşimi sağlayan, yenilikçilik firmaların kurulmasını ve gelişimini destekleyeceğini dile getirdi. Girişimcileri arasında etkileşimi ve iş birliğini artırıcı hizmetler sunduklarından söz eden Hocagil, “Ayrıca, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, tarım ve gıda alanında Ar-Ge çalışması yürütecek olan kişi, kurum ve kuruluşlara arazi ve ofis alanı desteği sağlayarak, tarım ve gıda sektörüyle ilgili projelere de danışmanlık, mentorluk, teknoloji transfer ofisi hizmeti sunuyor” şeklinde konuştu.