Mersin Limanı, deniz ticaretinde ilk çeyrekte Türkiye ortalamasını aştı
Küresel ticaretteki dalgalanmalara rağmen Mersin Limanı’nın 2026’nın ilk çeyreğinde sergilediği performansla dikkat çektiğini söyleyen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Türkiye genelinde yük elleçleme rakamları sınırlı bir gerileme gösterirken, Mersin’in yük hacminde artı yönde ayrıştığını belirtti.
Konteyner trafiğinde ise ülke ortalamasının üzerinde bir büyüme yakalandığını ifade ederek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerini değerlendiren Kayan, bu tablonun Mersin’in deniz ticaretindeki stratejik gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.
Mehmet Sait Kayan Türkiye limanlarında 2026 yılının ilk çeyreğinde toplam 137 milyon 213 bin 188 ton yük elleçlendiğini belirterek, geçen yılın aynı dönemine göre ülke genelinde sınırlı bir gerileme yaşandığını, buna karşın Mersin Limanı’nın 10 milyon 180 bin 949 tonluk elleçleme hacmiyle artı bölgede kalmayı başardığını ifade etti. Kayan, Mersin Limanı’nın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 büyüdüğünü, tek başına Türkiye toplam yük hareketinin yaklaşık yüzde 7,4’ünü üstlendiğini vurguladı.
Aylık veriler istikrarlı seyri ortaya koydu
Aylık verilere bakıldığında Mersin Limanı’nın Ocak ve Şubat aylarında güçlü bir seyir izlediğini, Mart ayında ise dengeli bir görünüm ortaya koyduğunu söyleyen Kayan, ocak ayında Mersin Limanı’nda 3 milyon 698 bin 522 ton, Şubat ayında 3 milyon 243 bin 146 ton, Mart ayında ise 3 milyon 239 bin 281 ton yük elleçlendiğini belirten Kayan, Taşucu Limanı’nda ise aynı dönemde sırasıyla 336 bin 772 ton, 372 bin 615 ton ve 394 bin 405 ton yük hareketi gerçekleştiğini kaydetti. İlk çeyrek toplamına bakıldığında Mersin’in yük tarafında istikrarlı bir performans ortaya koyduğunu ifade eden Kayan, kentin deniz ticaretindeki ağırlığını koruduğunu ifade etti.
Konteyner elleçleme oranı artış gösterdi
Konteyner tarafında Mersin’in çok daha güçlü bir tablo ortaya koyduğunu ifade eden Kayan, Türkiye limanlarında 2026 yılının ilk çeyreğinde toplam 3 milyon 363 bin 416 TEU konteyner elleçlendiğini, Mersin Limanı’nın ise 499 bin 238 TEU ile bu toplam içinde önemli bir pay aldığını söyledi. Kayan, Mersin Limanı’nın konteyner elleçlemesinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 11,2’lik artış kaydettiğini, bunun da limanın dış ticaret ve aktarma kapasitesini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Bu performansla Mersin Limanı’nın Türkiye toplam konteyner hareketinin yaklaşık yüzde 14,8’ini gerçekleştirdiğini söyleyen Kayan, Mersin’in sadece bölgesel değil, ulusal ölçekte de stratejik bir liman merkezi olduğunu dile getirdi.