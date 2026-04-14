Mersin Limanı, deniz ticaretinde ilk çeyrekte Türkiye ortalamasını aştı

Konteyner trafiğinde ise ülke ortalama­sının üzerinde bir büyüme ya­kalandığını ifade ederek Ulaş­tırma ve Altyapı Bakanlığı ve­rilerini değerlendiren Kayan, bu tablonun Mersin’in deniz ticaretindeki stratejik gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.

Mehmet Sait Kayan Türki­ye limanlarında 2026 yılının ilk çeyreğinde toplam 137 milyon 213 bin 188 ton yük elleçlendi­ğini belirterek, geçen yılın aynı dönemine göre ülke genelinde sınırlı bir gerileme yaşandığını, buna karşın Mersin Limanı’nın 10 milyon 180 bin 949 tonluk elleçleme hacmiyle artı bölge­de kalmayı başardığını ifade et­ti. Kayan, Mersin Limanı’nın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 büyüdüğünü, tek başı­na Türkiye toplam yük hareke­tinin yaklaşık yüzde 7,4’ünü üst­lendiğini vurguladı.

Aylık veriler istikrarlı seyri ortaya koydu

Aylık verilere bakıldığında Mersin Limanı’nın Ocak ve Şu­bat aylarında güçlü bir seyir iz­lediğini, Mart ayında ise denge­li bir görünüm ortaya koyduğu­nu söyleyen Kayan, ocak ayında Mersin Limanı’nda 3 milyon 698 bin 522 ton, Şubat ayında 3 milyon 243 bin 146 ton, Mart ayında ise 3 milyon 239 bin 281 ton yük elleçlendiğini belirten Kayan, Taşucu Limanı’nda ise aynı dönemde sırasıyla 336 bin 772 ton, 372 bin 615 ton ve 394 bin 405 ton yük hareketi gerçek­leştiğini kaydetti. İlk çeyrek top­lamına bakıldığında Mersin’in yük tarafında istikrarlı bir per­formans ortaya koyduğunu ifade eden Kayan, kentin deniz tica­retindeki ağırlığını koruduğunu ifade etti.

Konteyner elleçleme oranı artış gösterdi

Konteyner tarafında Mersin’in çok daha güçlü bir tablo ortaya koyduğunu ifade eden Kayan, Türkiye limanlarında 2026 yılının ilk çeyreğinde toplam 3 milyon 363 bin 416 TEU konteyner elleçlendiğini, Mersin Limanı’nın ise 499 bin 238 TEU ile bu toplam içinde önemli bir pay aldığını söyledi. Kayan, Mersin Limanı’nın konteyner elleçlemesinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 11,2’lik artış kaydettiğini, bunun da limanın dış ticaret ve aktarma kapasitesini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Bu performansla Mersin Limanı’nın Türkiye toplam konteyner hareketinin yaklaşık yüzde 14,8’ini gerçekleştirdiğini söyleyen Kayan, Mersin’in sadece bölgesel değil, ulusal ölçekte de stratejik bir liman merkezi olduğunu dile getirdi.