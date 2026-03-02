Mersin lojistiği toparlanıyor

Mersin Ticaret ve Sa­nayi Odası (MT­SO) Yönetim Kuru­lu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Lojistik Sektörü Eği­limler ve Beklentiler Araş­tırması 2026’nın sektörün mevcut sorunlarını ve gele­cek beklentilerini yansıttığı­nı belirtti. Çakır, “MTSO’nun sektörel anketleri piyasanın gerçek sesidir” dedi ve iş dün­yasının kaygılarına kulak ver­menin doğru politika ve çö­züm üretmenin temelini oluş­turduğunu vurguladı.

Ekonomide belirsizlik ve sektörel tespitler

Araştırmaya göre, 2025 yı­lında Mersin lojistik sektö­ründe talep daralması göz­lendi. İşletmelerin çoğu sek­töre olan talebin azaldığını belirtirken, fiyat rekabeti ve finansmana erişim sektörde öne çıkan sorunlar arasında yer aldı. Yatırım eğiliminde zayıflama ve yabancı yatırım­cı ilgisinde düşüş yaşandı. Di­jitalleşme yatırımlarında ye­ni atılımlar yerine mevcut sis­temlerin sürdürülmesi tercih edilirken, sürdürülebilirlik alanında finansal koşullara bağlı yavaşlama dikkat çekti.

Çakır, ekonomik belirsizlik döneminde sektörün önce­liklerinin “zorunlu ve olmaz­sa olmaz” alanlara odaklan­dığını belirtti. “Talebe daya­lı, sürdürülebilir ve kontrollü büyüme için iş dünyasının ta­leplerini göz önünde tutmak elzem” dedi.

2026 beklentileri: Temkinli toparlanma

Araştırma, 2026’da lojis­tik sektöründe sınırlı bir to­parlanma öngörüyor. Talep­teki düşüş beklentisi devam etmekle birlikte, karamsarlı­ğın azaldığı ve belirsizlik al­gısının gerilediği gözleniyor. Yatırım eğiliminde sınırlı iyi­leşme öngörülse de, temkinli duruş sürüyor. Yabancı yatı­rımcı ilgisinde belirgin bir ar­tış beklenmiyor. Sektörde is­tihdam açısından hem beyaz hem de mavi yaka çalışan sa­yısının büyük ölçüde korun­ması planlanıyor. İşletmeler, eğitim harcamalarını seçici şekilde sürdürecek, dijitalleş­me ve entegrasyon yatırımla­rına sınırlı artış öngörülüyor. Sürdürülebilirlik yatırımla­rındaki azalış eğilimi ise ya­vaşlamış durumda. Çakır, 2026 yılı stratejik öncelikle­rinin mevcut müşteriyi elde tutma, yeni ürün ve hizmet ge­liştirme, hizmet ağını geniş­letme ve pazar/network artır­ma olduğunu aktardı. Finans­mana erişim ve nitelikli iş gücü temini ise sektörün ön­celikli sorun alanlarını oluş­turuyor. Çakır, araştırmanın sektörün gerçek sesini yetki­lilere yansıtacağını ve buna uygun politikaların üretilme­sine katkı sağlayacağını ifade etti. “Beklenti anketi, Mersin lojistik sektörünün daralma­nın ardından temkinli, kont­rollü ve dengelenme odaklı bir yaklaşımla 2026’ya girdiğini gösteriyor” dedi.