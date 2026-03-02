Mersin lojistiği toparlanıyor
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın hazırladığı “Lojistik Sektörü Eğilimler ve Beklentiler Araştırması 2026”, sektörün finansman, istihdam ve dijitalleşme önceliklerini ortaya koydu.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Lojistik Sektörü Eğilimler ve Beklentiler Araştırması 2026’nın sektörün mevcut sorunlarını ve gelecek beklentilerini yansıttığını belirtti. Çakır, “MTSO’nun sektörel anketleri piyasanın gerçek sesidir” dedi ve iş dünyasının kaygılarına kulak vermenin doğru politika ve çözüm üretmenin temelini oluşturduğunu vurguladı.
Ekonomide belirsizlik ve sektörel tespitler
Araştırmaya göre, 2025 yılında Mersin lojistik sektöründe talep daralması gözlendi. İşletmelerin çoğu sektöre olan talebin azaldığını belirtirken, fiyat rekabeti ve finansmana erişim sektörde öne çıkan sorunlar arasında yer aldı. Yatırım eğiliminde zayıflama ve yabancı yatırımcı ilgisinde düşüş yaşandı. Dijitalleşme yatırımlarında yeni atılımlar yerine mevcut sistemlerin sürdürülmesi tercih edilirken, sürdürülebilirlik alanında finansal koşullara bağlı yavaşlama dikkat çekti.
Çakır, ekonomik belirsizlik döneminde sektörün önceliklerinin “zorunlu ve olmazsa olmaz” alanlara odaklandığını belirtti. “Talebe dayalı, sürdürülebilir ve kontrollü büyüme için iş dünyasının taleplerini göz önünde tutmak elzem” dedi.
2026 beklentileri: Temkinli toparlanma
Araştırma, 2026’da lojistik sektöründe sınırlı bir toparlanma öngörüyor. Talepteki düşüş beklentisi devam etmekle birlikte, karamsarlığın azaldığı ve belirsizlik algısının gerilediği gözleniyor. Yatırım eğiliminde sınırlı iyileşme öngörülse de, temkinli duruş sürüyor. Yabancı yatırımcı ilgisinde belirgin bir artış beklenmiyor. Sektörde istihdam açısından hem beyaz hem de mavi yaka çalışan sayısının büyük ölçüde korunması planlanıyor. İşletmeler, eğitim harcamalarını seçici şekilde sürdürecek, dijitalleşme ve entegrasyon yatırımlarına sınırlı artış öngörülüyor. Sürdürülebilirlik yatırımlarındaki azalış eğilimi ise yavaşlamış durumda. Çakır, 2026 yılı stratejik önceliklerinin mevcut müşteriyi elde tutma, yeni ürün ve hizmet geliştirme, hizmet ağını genişletme ve pazar/network artırma olduğunu aktardı. Finansmana erişim ve nitelikli iş gücü temini ise sektörün öncelikli sorun alanlarını oluşturuyor. Çakır, araştırmanın sektörün gerçek sesini yetkililere yansıtacağını ve buna uygun politikaların üretilmesine katkı sağlayacağını ifade etti. “Beklenti anketi, Mersin lojistik sektörünün daralmanın ardından temkinli, kontrollü ve dengelenme odaklı bir yaklaşımla 2026’ya girdiğini gösteriyor” dedi.