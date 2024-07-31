Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz: Mersin’de meyve suyu fabrikaları artırılmalı

Mersin’in narenciye şehri olduğunu söyleyen Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, şu anda ciddi miktarda üretim olduğunu, son birkaç yıldır narenciye meyvelerinden özellikle limonun dalında kaldığını ifade etti. Üreticilerin zor durumda olduğunu söyleyen Yılmaz, ihracatın olduğunu fakat üretime oranla yetersiz kaldığını belirtti.

Üretim fazlası narenciye ürünlerinin, sanayi tesislerinde meyve suyu fabrikaları yapılması gerektiğini söyleyen Musa Yılmaz, “Burada meyve suyuna dönüştürülüp iç ve dış piyasaya sunulması gerekiyor. Böylece çitçilerimizin kazancını da yükseltmiş oluruz” değerlendirmesini yaptı. Mersinli çiftçilerin küresel iklim değişikliği ve yüksek girdi maliyetlerinden ötürü üretim yapmakta sıkıntı yaşadığına değinen Musa Yılmaz, girdi maliyetlerinin üretimi düşürdüğünü, üretilen ürünlerin fiyat düşüşlerinden kaynaklı pazarlamada sıkıntı yaşandığını kaydetti. Yılmaz, özellikle mevsim normalleri dışında seyreden yağış ve sıcaklıkların çiftçiyi zorladığını bildirdi. “Pamukluk Barajı sulamada yüzde 60 rahatlama sağlayacak” Musa Yılmaz, geçen yıl sulama suyu bedellerinin yüksek olması sebebiyle talep ettikleri yüzde 50’lik indirimi aldıklarını, bu yıl için de indirimin devam etmesini talep ettiklerini söyledi. Yılmaz, olumsuz hava koşullarından dolayı zamansız oluşan doğal afetler ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamına dahil olmayan teminatlardan kaynaklanan zararların çiftçilerin faydalanamadığına dikkat çekti.

Bunlara ek olarak küresel iklim değişikliğinden dolayı kar ve yağmur yağışının az olması yüksek rakımlı kesimlerde yer altı suyu kullanan çiftçilerin sulama konusunda büyük sıkıntı oluşturduğuna değinen Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, bu sıkıntıların aşılabilmesi için Pamukluk Barajı’nın bir an önce tamamlanıp üreticilerin hizmetine sunulması gerektiğini, böylece cazibe ile sulama yapacak olan Pamukluk Barajı’nın üreticiye yüzde 50-60 oranında rahatlama sağlayacağını kaydetti. Yılmaz, “Pamukluk Barajı’nı faaliyete geçirirsek özellikle sahil bölgelerimizde, Mersin merkezin 400 rakımlarına kadar cazibe ile sulanabileceğini biliyoruz. Sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Bu projeye ivedi bir sekilde eğilmemiz gerekiyor ” dedi.

“Kapalı devre basınçlı sulama sistemi altyapısı kurulmalı”

Tarımda bilinçli sulama konusuna değinen Musa Yılmaz, kentteki narenciye üretim alanlarında hala vahşi sulama yöntemlerinin kullanıldığını belirtti. Bir an önce kapalı devre basınçlı sulama sistemi altyapısının kurulması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, artan kuraklık karşısında sulama suyu sorununun çözülmesi için inşası tamamlanan Pamukluk Barajı’nın sulama suyu hatlarının acilen bitirilmesi gerektiğini dile getirdi. Narenciye üreticilerini vahşi sulama yöntemlerinden bir an önce uzaklaştırmak gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “Aksi takdirde küresel iklim değişikliğiyle Tarsus, Akdeniz ve Erdemli gibi bölgelerimizde sulama suyu kaynaklarımız talebe yanıt vermekte zorluk yaşayacak” diye konuştu.

“Üretim planlaması yapılmalı”

Musa Yılmaz, çiftçiye avantaj sağlayacak doğru yaş meyve sebze piyasasının oluşması için bölge iklimine ve toprak yapısına uygun yeni bitki deseni oluşturulması, üretim planlaması ve planları uygun bir teşvik sistemi gerektiğinin altını çizdi. Yılmaz, “Çiftçiyi doğru yönlendirecek havza uygulamaları geliştirip üretim açığımız olan ürünlerin ekimini yaygınlaştırmalıyız. Ayrıca çiftçimizin finansal kaynaklara erişimini güçlendirmeliyiz” değerlendirmesinde bulundu.