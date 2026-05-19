Mersin'de akıllı tarım yatırımları büyümeye başladı
Mersin Agropark Genel Müdürü M. Murat Hocagil, akıllı tarım, biyoteknoloji ve yapay zeka destekli üretim projeleriyle Çukurova’yı tarım teknolojilerinde üretim ve inovasyon merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Tarımda teknoloji üreten merkez haline gelen Mersin Agropark, yeni Ar-Ge alanları, atölye tipi yapılar ve yüksek katma değerli üretim hedefleriyle Çukurova’nın tarımda ilerlemesine öncülük ediyor. Mersin Agropark Genel Müdürü M. Murat Hocagil, bölgenin tarım teknolojilerinde Türkiye’nin örnek merkezlerinden biri olmayı hedeflediklerini söyleyerek, odak tarım modeliyle katma değerli üretimi amaçladıklarını kaydetti.
Tarım, gıda ve teknolojiyi aynı çatı altında buluşturan Mersin Agropark, yürüttüğü Ar-Ge projeleri, üniversite-sanayi iş birlikleri ve yeni yatırım planlarıyla bölgenin tarımsal dönüşümüne katkı sağlamaya devam ediyor. Yaklaşık 800 dekarlık alanda faaliyet gösteren Agropark’ta bugün 15 firma tarafından 19 ayrı proje yürütülürken, özellikle akıllı tarım, biyoteknoloji, yapay zeka destekli üretim sistemleri ve topraksız tarım uygulamaları öne çıkıyor.
“Tarım ve teknolojiyi aynı merkezde buluşturuyoruz”
Agropark’ın kuruluş amacına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hocagil, üniversiteler, araştırmacılar ve özel sektörün ortak çalışma kültürüyle önemli bir ekosistem oluşturduklarını söyledi.
Hocagil, “Tarım ve gıda sektöründe Ar-Ge yapmak isteyen girişimciler için güçlü bir altyapı oluşturduk. Üniversitelerin bilgi birikimini özel sektörün üretim gücüyle buluşturarak yenilikçi projelerin ortaya çıkmasına katkı sağlıyoruz. Mersin Agropark bugün sadece bölgenin değil, Türkiye’nin önemli tarım teknolojisi merkezlerinden biri haline gelmiştir” dedi.
Agropark bünyesinde yürütülen projelerin büyük bölümünü akıllı tarım uygulamaları, biyoteknoloji çalışmaları ve sürdürülebilir üretim modelleri oluşturuyor. Sensör destekli sistemler, otomasyon teknolojileri, dijital tarım uygulamaları ve yapay zeka tabanlı çözümlerle üretimde verimliliğin artırılması hedefleniyor. Hocagil, biyoteknoloji alanında hastalıklara dayanıklı yeni türlerin geliştirilmesi, bitki ıslahı ve yeni tohum çalışmaları yürütüldüğünü belirterek, modern sera teknolojileriyle daha az su kullanılarak yüksek verimli üretim yapılabildiğini kaydetti.
“Odak tarım modeliyle katma değerli üretim hedefliyoruz”
Mersin Agropark’ın bölgesel üretim potansiyeline göre şekillenen “odak tarım” modeli üzerinde çalıştığını vurgulayan Hocagil, Mersin ve Çukurova’nın lojistik gücü, iklim avantajı ve üretim kapasitesinin yüksek katma değerli ürünlerle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Narenciye, muz, seracılık ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitkilerin öncelikli alanlar arasında yer aldığını belirten Hocagil, akıllı sera sistemleri ve topraksız tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasıyla hem verimliliğin hem de ihracat kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.
Yeni hedef: Atölye tipi Ar-Ge alanları
Agropark’ın büyüme hedeflerine ilişkin de bilgi veren Hocagil, mevcut projelerin artık yalnızca ofis ve tarımsal araziyle sınırlı kalmadığını, uygulama ve prototip geliştirme alanlarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bu kapsamda yeni genişleme çalışmalarının sürdüğünü belirten Hocagil, mevcut yerleşkenin kuzey bölümünde farklı büyüklüklerde 11 adet atölye tipi yapı planlandığını açıkladı. Söz konusu alanlarda büyük ölçekli makine tasarımı, prototip üretimi ve teknik Ar-Ge çalışmalarının yürütülebileceğini ifade eden Hocagil, “Tarım teknolojileri geliştiren girişimcilerin ihtiyaçlarına daha güçlü cevap verecek bir altyapı oluşturuyoruz. Bu yatırımlar sayesinde bölgemizin teknoloji üretim kapasitesi daha da güçlenecek” diye konuştu.