Mesai 1 Ekim'de başlıyor: TBMM'nin gündemi ekonomi olacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim'de mesaisine başlayacak.

Meclis'in ilk mesaisinde gündem ekonomi olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 3 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, milletvekillerine sunum yapacak. Sunumda son ekonomik gelişmeler değerlendirilecek.

Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

2025 yılı bütçesi görüşülecek

Meclis'in ikinci ekonomi başlığında 2025 yılı bütçesi olacak. Bütçenin de ekim ayında Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor. 2025 yılı bütçe kesin hesap kanunu için görüşmeler ilk olarak Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlayacak.

Kasım ayı itibariyle de Genel Kurul'da yapılacak görüşmeler, yıl sonuna kadar tamamlanacak.