Mesai saatleri değişecek mi? Mesai saatleri kısalacak mı? Kulis bilgilerine son nokta konuldu

"Mesai saatleri kısalacak mı?", "Mesai saatleri değişiyor mu?" sorularının yanıtı, kulislerde dolaşan mesai saatlerinin kısaltılacağı ve esnek çalışma modellerinin belirleneceği bir taslak üzerinde çalışıldığı iddiaları sonrasında merak ediliyor. Mesai saatlerinin kamuda 40, özel sektörde ise 35 saate düşeceği öne sürüldü. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren mesai saatleriyle ilgili kulis bilgisi soru işaretlerine neden oldu.

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, "Mesai saatleri kısalıyor mu" başlıklı yazısında esnek çalışma modelinin detaylarını açıkladı. "İşin aslı, mesai konusu ilk olarak Hazine ve Mali Bakanı Mehmet Şimşek’in kamuda tasarruf paketi ile ilgili detayları açıklaması sırasında; kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirileceğini gündeme getirmesi ile konuşulmaya başlandı ve esnek ve uzaktan çalışma uygulaması, ‘Kamuda mesai saatleri kısalıyor’ gibi algılandı" ifadelerini kullandı.

"Şu bilgiyi de vereyim, geçen senenin sonunda mesai saatlerinin kısaltılması konusunda Meclis’e kanun teklifi de verilmişti ama kabul görmedi" ifadelerini kullanan Doğan yazısında özetle şunları kaydetti:

* Türkiye’de, mesai saatleri Avrupa’ya göre daha uzun. Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama haftalık çalışma süresi 36.4 saatlerde ve 35 saatlik çalışma süresine doğru da gidiyor. ABD’de ise 35-40 saat arasında değişiyor. Benzer şekilde Almanya’da da 35-40 saat arasında değişiyor, İngiltere’de ise 37.5 saat. Bizde de sendikalar her platformda ve toplu iş sözleşmelerinde 35 saati gündeme getiriyor. Aslında bu talepleri daha az çalışmak için değil de daha çok fazla mesai ücreti ödenmesi amacıyla atılan adımlar olarak da yorumlayabiliriz.

"İşverenin kabul edeceği bir şey değil"

* Şimdi gelelim işin gerçeğine... Uzaktan ya da esnek çalışma gibi konuları mesai saati dışında tutuyorum; çünkü bugün birçok şirket bu uygulamaları zaten yapıyor. Kamu da buna hazırlanıyor. İş, mesai saatinin kısalmasına gelince; bu, beraberinde günlük ücret kavramını da gündeme getirecektir; özellikle de imalat ve hizmet sektörlerinde. Bu da işverenin kabul edeceği bir şey değildir.

Mesai saatleri kısalıyor mu sorusuna net yanıt

* Şunu net bir şekilde söyleyeyim, kamunun gündeminde yine kamuda esnek çalışma, uzaktan çalışma konusunda formül arayışları var ama özel sektörde, mesai saatlerinin azaltılması yönünde bir çalışma yok. Daha doğrusu, özel sektörün çalışma saatleri kamunun gündeminde olan bir konu değil. Buradan yola çıkarak, okuyucuların, ‘mesai saati kısalıyor mu?’ sorusunun cevabı; ‘Hayır, kısalmıyor.’